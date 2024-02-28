В Белоруссии назвали санкции ЕС попыткой вмешательства во внутренние дела страны
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«Изучены однотипные заявления... приняты во внимание очередные заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных санкций... Рассматриваем их как продолжающиеся безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявили ТАСС в дипведомстве.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что давление Запада не помешало России и Белоруссии заканчивать 2023 год с высокими макроэкономическими показателями.
Оверчук добавил, что рост товарооборота между странами в период с января по октябрь 2023 года составил 8,4% на фоне прошлогодних показателей.