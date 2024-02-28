Водитель умер в очереди на границе Украины и Словакии

На границе Украины и Словакии водитель умер в очереди, сообщил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

«Один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер... Он стоял в 100 км от границы, сколько ему ещё было ехать — неизвестно. Следствие покажет, какова причина смерти», — цитирует его агентство УНН.

Балин добавил, что рядом на тот момент не было протестующих.

Ранее стало известно, что польские фермеры возобновили блокаду одного из КПП на границе с Украиной.

В Киеве при этом отказались считать блокаду на границе с Польшей цивилизованным протестом.