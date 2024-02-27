В Киеве отказались считать блокаду на границе с Польшей цивилизованным протестом

Ситуация с блокировкой контрольно-пропускных пунктов на польско-украинской границе вышла за рамки цивилизованного протеста. Об этом говорится в заявлении кабмина Украины.

В опубликованном по итогам встречи главы Мининфраструктуры Украины Сергея Деркача с польским коллегой Павелом Ганцажем сообщении указывается, что Киев выполнил свою часть договорённостей по предупреждению блокады границы. При этом ситуация там остаётся сложной.

«Даже при невозвращении перевозчиков на границу ситуацию остаётся сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста», — сообщает украинское правительство.

Ранее стало известно, что польские фермеры возобновили блокаду одного из КПП на границе с Украиной.