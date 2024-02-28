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«Вина и воды Абхазии» приостановили работу из-за нового акциза

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Крупнейший поставщик вина из Абхазии, сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения правительством страны нового акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. 

По его словам, в результате введения акциза себестоимость продукции повысилась на 30%.

«Сейчас уже более месяца завод стоит, мы не можем платить зарплату 300 сотрудникам», — сказал Авидзба.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в России может пропасть импортное вино дешевле 700 руб.

Также стало известно, что Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию.

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