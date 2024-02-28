«Вина и воды Абхазии» приостановили работу из-за нового акциза
Об этом, как информирует ТАСС, заявил главный винодел предприятия Валерий Авидзба.
По его словам, в результате введения акциза себестоимость продукции повысилась на 30%.
«Сейчас уже более месяца завод стоит, мы не можем платить зарплату 300 сотрудникам», — сказал Авидзба.
Ранее сообщалось, что к 2025 году в России может пропасть импортное вино дешевле 700 руб.
Также стало известно, что Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию.