РБК: к 2025 году в России может пропасть импортное вино дешевле 700 рублей
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В интервью РБК он объяснил, что такой риск существует в связи с повышением ставки таможенных пошлин на импортное вино и из-за увеличения акцизов на тихие и игристые вина.
По словам Каширина, многие дистрибьюторы делали запасы до повышения пошлин, поэтому процесс «умирания» этого сегмента произойдёт постепенно.
«По нашим прогнозам, он начнётся после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», — добавил он.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий акцизные ставки на вино и шампанское в три раза с 1 мая 2024 года.