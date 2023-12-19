РБК: к 2025 году в России может пропасть импортное вино дешевле 700 рублей

Президент одного из крупнейших поставщиков вина в Россию — Simple Group — Максим Каширин сообщил, что в течение будущего года из российских магазинов может пропасть импортное вино с ценой до 700 рублей.

В интервью РБК он объяснил, что такой риск существует в связи с повышением ставки таможенных пошлин на импортное вино и из-за увеличения акцизов на тихие и игристые вина.

По словам Каширина, многие дистрибьюторы делали запасы до повышения пошлин, поэтому процесс «умирания» этого сегмента произойдёт постепенно.

«По нашим прогнозам, он начнётся после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», — добавил он.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий акцизные ставки на вино и шампанское в три раза с 1 мая 2024 года.