Постоянный представитель Эстонии при Североатлантическом альянсе Юри Луйк заявил, что удержание линии фронта в нынешнем виде Вооружёнными силами Украины не гарантировано.

Его слова приводит ERR.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано», — сказал Луйк.

Политик подчеркнул необходимость скорейшего одобрения пакета военной помощи в американском конгрессе.

Как ранее писала газета Bild, немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ, выразил беспокойство по поводу огромной численности российской армии и техники.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что отчаянная ситуация, сложившаяся для Вооружённых сил Украины на фронте, гораздо хуже, чем признаёт украинское руководство.