NI: используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили
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«M1 Abrams, вероятно, значительно переоценён — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике.
Об уничтожении в зоне СВО первого танка M1 Abrams стало известно 26 февраля. По предварительным данным, он был поражён российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».
Ранее об уничтожении Abrams высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти танки будут гореть так же, как и другие.