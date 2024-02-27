NI: используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили

Используемые Вооружёнными силами Украины танки Abrams американского производства сильно переоценили, пишет издание The National Interest.

«M1 Abrams, вероятно, значительно переоценён — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике.

Об уничтожении в зоне СВО первого танка M1 Abrams стало известно 26 февраля. По предварительным данным, он был поражён российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».

Ранее об уничтожении Abrams высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти танки будут гореть так же, как и другие.