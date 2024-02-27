Косачёв: появление войск НАТО на Украине может трактоваться как объявление войны
- AP
Отправка войск НАТО на Украину стала одной из тем встречи европейских лидеров в Париже. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, участники так и не пришли к консенсусу в этом вопросе. Косачёв ответил на его высказывание в личном Telegram-канале.
«Это — черта, за которой уже не просто участие НАТО в войне (это давно происходит), но может трактоваться как включение альянса в прямые боевые столкновения, а то и как объявление войны», — написал сенатор.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече по Украине в Париже не прозвучало ни слова о мире.