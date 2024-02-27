Премьер Фицо: на встрече по Украине в Париже не прозвучало ни слова о мире

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «военной» атмосферу на прошедшей в Париже конференции по ситуации на Украине, добавив, что в ходе встречи не прозвучало ни одного слова с призывом к миру.

Об этом словацкий премьер сказал в видеообращении, опубликованном по итогам визита на конференцию.

«Атмосфера была военной: любой ценой поддерживать войну... Я был очень удивлён, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире», — цитирует его РИА Новости.

По словам Фицо, западные страны разделились на три лагеря. К первому относятся те, кто готов отправить своих военных на Украину, ко второму — те, кто категорически против этого. Также есть страны, которые пока обдумывают этот вопрос.

Ранее Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО рассматривают возможность отправки военных на Украину.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.