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Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара на Западе

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Владимир Зеленский пытался использовать село Крынки на левом берегу Днепра для пиара в западных странах, но теперь этот «спектакль» закончился, считает глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара на Западе
  • © AP Photo / Markus Schreiber

В разговоре с РИА Новости губернатор выразил недоумение из-за того, как действовала «киевская клика» в этом населённом пункте.

«Параллельно Зеленский использовал Крынки для своего пиара, прежде всего в глазах западных спонсоров. А там тоже те ещё гении, не сильно умнее. Так что, наверное, им заходило», — добавил Сальдо.

20 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от украинских военных. Потери противника там превысили 3 тыс. человек.

Как подчеркнул министр, украинские войска планировали прорвать российскую оборону в этом районе и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, чтобы создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.

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