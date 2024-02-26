Кулеба рассказал, что Запад ищет снаряды для Украины в третьих странах

Западным государствам нужно выкупать снаряды в третьих странах и передавать их Украине, также им следует перестать экспортировать свои боеприпасы и целиком отдавать запасы украинской армии, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что «есть решение, где и как получить снаряды».

«Сейчас — это не будет секретом — в третьих странах, то есть партнёры должны купить снаряды в третьих странах и передать их на Украину. Второе: партнёры должны остановить экспорт своих снарядов в третьи страны и всё передавать [Украине]. Тогда мы компенсируем этот недостаток [снарядов], пока на полную мощность не развернётся военно-оборонная промышленность [стран Запада]», — цитирует Кулебу ТАСС.

Для Киева получение снарядов остаётся «темой № 1», но есть ещё несколько приоритетных вопросов, среди которых поставки систем ПВО и дальнобойных ракет, отметил министр.

«Тут все понимают: ATACMS и Taurus — это ключевые вещи. Четвёртый приоритет, комплексный — это максимальное наращивание производства оружия нашими партнёрами и совместно с Украиной», — рассказал Кулеба.

Как отмечал украинский министр иностранных дел в интервью ABC, потери украинской армии в территориях не имеют стратегического значения.