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Кулеба рассказал, что Запад ищет снаряды для Украины в третьих странах

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Западным государствам нужно выкупать снаряды в третьих странах и передавать их Украине, также им следует перестать экспортировать свои боеприпасы и целиком отдавать запасы украинской армии, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба рассказал, что Запад ищет снаряды для Украины в третьих странах
  • © AP Photo / Vitali Komar

Министр заявил, что «есть решение, где и как получить снаряды».

«Сейчас — это не будет секретом — в третьих странах, то есть партнёры должны купить снаряды в третьих странах и передать их на Украину. Второе: партнёры должны остановить экспорт своих снарядов в третьи страны и всё передавать [Украине]. Тогда мы компенсируем этот недостаток [снарядов], пока на полную мощность не развернётся военно-оборонная промышленность [стран Запада]», — цитирует Кулебу ТАСС.

Для Киева получение снарядов остаётся «темой № 1», но есть ещё несколько приоритетных вопросов, среди которых поставки систем ПВО и дальнобойных ракет, отметил министр.

«Тут все понимают: ATACMS и Taurus — это ключевые вещи. Четвёртый приоритет, комплексный — это максимальное наращивание производства оружия нашими партнёрами и совместно с Украиной», — рассказал Кулеба.

Как отмечал украинский министр иностранных дел в интервью ABC, потери украинской армии в территориях не имеют стратегического значения.

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