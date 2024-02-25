Кулеба назвал потери ВСУ в территориях не имеющими стратегического значения
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«Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта», — заявил он.
Ранее американский журналист Ричард Энгл высказал мнение, что в скором времени Украина начнёт стремительно терять территории.
Британский эксперт по безопасности Хусейн Алиев заявил, что украинские военные могут потерять оставшиеся под их контролем районы Донбасса и часть территорий на юге Украины в 2024 году.