Кулеба назвал потери ВСУ в территориях не имеющими стратегического значения

Потери украинской армии в территориях не имеют стратегического значения, заявил в интервью ABC глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта», — заявил он.

Ранее американский журналист Ричард Энгл высказал мнение, что в скором времени Украина начнёт стремительно терять территории.

Британский эксперт по безопасности Хусейн Алиев заявил, что украинские военные могут потерять оставшиеся под их контролем районы Донбасса и часть территорий на юге Украины в 2024 году.