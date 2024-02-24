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Британский эксперт Алиев допустил, что ВСУ потеряют Донбасс в этом году

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Украинские военные могут потерять оставшиеся под их контролем районы Донбасса и часть территорий на юге Украины в 2024 году. Об этом заявил британский эксперт по безопасности Хусейн Алиев.
Британский эксперт Алиев допустил, что ВСУ потеряют Донбасс в этом году
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Любые промедления со стороны Украины, скорее всего, приведут к более серьёзным территориальным потерям», — сказал он в интервью Sky News.

Алиев посоветовал Украине перейти к строительству оборонительных рубежей, нарастить производство боеприпасов и увеличить темпы мобилизации.

«(Иначе. — RT) она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге», — отметил эксперт.

Ранее американский журналист Ричард Энгл высказал мнение, что в скором времени Украина начнёт стремительно терять территории.

По данным издания Politico, США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов.

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