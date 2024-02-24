Британский эксперт Алиев допустил, что ВСУ потеряют Донбасс в этом году
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«Любые промедления со стороны Украины, скорее всего, приведут к более серьёзным территориальным потерям», — сказал он в интервью Sky News.
Алиев посоветовал Украине перейти к строительству оборонительных рубежей, нарастить производство боеприпасов и увеличить темпы мобилизации.
«(Иначе. — RT) она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге», — отметил эксперт.
Ранее американский журналист Ричард Энгл высказал мнение, что в скором времени Украина начнёт стремительно терять территории.
По данным издания Politico, США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов.