Американский журналист Ричард Энгл высказал мнение, что в скором времени Украина начнёт стремительно терять территории.

Об этом журналист заявил в эфире телеканала NBC News.

По словам Энгла, потеря территорий в военных конфликтах происходит очень быстро при отступлении.

«Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские вооружённые силы... отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить», — подчеркнул он.

Он добавил, что украинская армия сталкивается с критической нехваткой боеприпасов.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.