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MWM: российские военные показали способность уничтожать ракеты Patriot ВСУ

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Российские военные продемонстрировали, что они могут сбивать ракеты американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине. Об этом говорится в заявлении издания Military Watch Magazine.

«Возможности (были продемонстрированы. — RT) в результате развёртывания Россией своих средств для уничтожения ракет украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США», — говорится в заявлении.

Авторы статьи подчеркнули, что российской армии выгодно сбивать ракеты системы Patriot, так как они используют более дорогие снаряды. Кроме того, запасы ВСУ серьёзно ограничены.

22 февраля Минобороны России сообщило, что российские бойцы ударили по пусковой установке Patriot ВСУ.

Позднее американские журналисты заявили, что Украине будет трудно заменить уничтоженные комплексы Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада.

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