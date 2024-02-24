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MWM: Киеву будет трудно заменить уничтоженные ЗРК Patriot

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Украине будет трудно заменить уничтоженные зенитные ракетные комплексы Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, говорится в публикации американского журнала Military Watch.

«Российские военные успешно нанесли удар по системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, используемой Вооружёнными силами Украины», — написал автор статьи.

В издании предположили, что атака по комплексам могла проводиться ракетами «Кинжал» или «Искандерами». Также подчёркивается, что украинским властям будет сложно заменить эти ЗРК из-за проблем с поставками.

22 февраля Минобороны России сообщило, что российские бойцы ударили по пусковой установке Patriot ВСУ.

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