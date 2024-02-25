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Зеленский: первый саммит по «формуле мира» может пройти весной

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Первый саммит по так называемой украинской формуле мира может пройти весной. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Зеленский: первый саммит по «формуле мира» может пройти весной
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Первый саммит… я надеюсь, пройдёт весной», — приводит РИА Новости его слова.

Зеленский подчеркнул, что итоговый документ будет предложен российской стороне.

«Но это не означает, что Россия примет документ», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что перспективы на успех формулы Зеленского по урегулированию конфликта вокруг Украины равны нулю.

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