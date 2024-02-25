Лукашенко: Белоруссия всегда будет едина с Россией

Единство Белоруссии и России нерушимо. С заявлением об этом выступил 25 февраля президент республики Александр Лукашенко.

Как отметил Лукашенко, они с президентом России Владимиром Путиным обсуждали различные способы противостояния Западу.

«И вы понимаете, что в такой ситуации (когда страны едины. — RT) мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир — это сила. Понимают только силу», — приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов.