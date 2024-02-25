Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов.
- AFP
- © Alexander NEMENOV
Об этом пишет БЕЛТА.
Лукашенко проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.
Ранее сообщалось, что спустя час после начала выборов в Белоруссии явка избирателей превысила 43%.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен