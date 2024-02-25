Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов.

Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Ранее сообщалось, что спустя час после начала выборов в Белоруссии явка избирателей превысила 43%.