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Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов.
Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в Белоруссии
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко проголосовал на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Ранее сообщалось, что спустя час после начала выборов в Белоруссии явка избирателей превысила 43%.

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