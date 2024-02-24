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Главу нацполиции Волынской области задержали за торговлю автомобилями для ВСУ

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Главу нацполиции Волынской области Украины Юрия Крошко задержали по делу о торговле автомобилями, предназначавшимися для ВСУ.
Главу нацполиции Волынской области задержали за торговлю автомобилями для ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Сообщают о задержании главы нацполиции Волынской области Юрия Крошко. Государственное бюро расследований подозревает его в «крышевании» торговли машинами для военных, которые завозились через благотворительный фонд», — говорится в публикации украинского издания «СТРАНА.ua».

Согласно данным агентства, было продано 52 машины. Официального подтверждения информации нет.

Ранее глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью газете El País признала, что Украина вынуждена была пожертвовать частью суверенитета для борьбы с коррупцией.

В ходе проверки Минобороны Украины выявило в одной из воинских частей ВСУ нарушения на $1,3 млн, заявил глава ведомства Рустем Умеров.

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