Главу нацполиции Волынской области задержали за торговлю автомобилями для ВСУ

Главу нацполиции Волынской области Украины Юрия Крошко задержали по делу о торговле автомобилями, предназначавшимися для ВСУ.

«Сообщают о задержании главы нацполиции Волынской области Юрия Крошко. Государственное бюро расследований подозревает его в «крышевании» торговли машинами для военных, которые завозились через благотворительный фонд», — говорится в публикации украинского издания «СТРАНА.ua».

Согласно данным агентства, было продано 52 машины. Официального подтверждения информации нет.

Ранее глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью газете El País признала, что Украина вынуждена была пожертвовать частью суверенитета для борьбы с коррупцией.

В ходе проверки Минобороны Украины выявило в одной из воинских частей ВСУ нарушения на $1,3 млн, заявил глава ведомства Рустем Умеров.