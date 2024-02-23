Factor TV: Зеленский планирует приехать в Армению в марте

Владимир Зеленский может посетить Армению в марте, сообщает армянское издание Factor TV со ссылкой на источник.

«Готовится визит Зеленского в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — говорится в сообщении.

Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать информацию и отметил, что Киев готов поддержать Ереван.

«Не раскрывая скобок... Вы увидите через несколько дней... Могу только сказать, что весна принесёт в Армению много позитивных событий», — сказал он.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине.