RT в Telegram
Подпишись

Factor TV: Зеленский планирует приехать в Армению в марте

Короткая ссылка
Владимир Зеленский может посетить Армению в марте, сообщает армянское издание Factor TV со ссылкой на источник.
Factor TV: Зеленский планирует приехать в Армению в марте
  • AP

«Готовится визит Зеленского в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — говорится в сообщении.

Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать информацию и отметил, что Киев готов поддержать Ереван.

«Не раскрывая скобок... Вы увидите через несколько дней... Могу только сказать, что весна принесёт в Армению много позитивных событий», — сказал он.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить