Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России по вопросу Украины

Армения не является союзником России по вопросу Украины, с таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Выступая в ходе встречи с представителями армянской диаспоры в Германии, глава правительства Армении заявил, что уже давно говорил на эту тему.

«Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ», — приводит слова Пашиняна ТАСС.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван приветствует переговоры Молдавии и Украины с Евросоюзом о членстве в объединении.