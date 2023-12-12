МИД Армении: Ереван приветствует переговоры Молдавии и Украины с ЕС о членстве

Власти Армении приветствуют переговоры Молдавии и Украины с Евросоюзом о членстве в блоке. У Еревана тоже есть европейские стремления. С таким заявлением выступил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Выступая на министерской встрече «Восточного партнёрства» в Брюсселе, Мирзоян заявил, что правительство Армении приветствует решение Европейской комиссии предложить ЕС инициировать переговоры о членстве Молдовы и Украины, а также наделить Грузию статусом кандидата.

«Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления», — цитирует Мирзояна ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что донёс до украинского коллеги Дмитрия Кулебы позицию страны по вступлению Украины в ЕС.