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МИД Армении: Ереван приветствует переговоры Молдавии и Украины с ЕС о членстве

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Власти Армении приветствуют переговоры Молдавии и Украины с Евросоюзом о членстве в блоке. У Еревана тоже есть европейские стремления. С таким заявлением выступил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
МИД Армении: Ереван приветствует переговоры Молдавии и Украины с ЕС о членстве
  • globallookpress.com
  • © Thomas Trutschel/PHOTOTHEK

Выступая на министерской встрече «Восточного партнёрства» в Брюсселе, Мирзоян заявил, что правительство Армении приветствует решение Европейской комиссии предложить ЕС инициировать переговоры о членстве Молдовы и Украины, а также наделить Грузию статусом кандидата.

«Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления», — цитирует Мирзояна ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что донёс до украинского коллеги Дмитрия Кулебы позицию страны по вступлению Украины в ЕС.

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