МИД Армении: Ереван приветствует переговоры Молдавии и Украины с ЕС о членстве
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Выступая на министерской встрече «Восточного партнёрства» в Брюсселе, Мирзоян заявил, что правительство Армении приветствует решение Европейской комиссии предложить ЕС инициировать переговоры о членстве Молдовы и Украины, а также наделить Грузию статусом кандидата.
«Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления», — цитирует Мирзояна ТАСС.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что донёс до украинского коллеги Дмитрия Кулебы позицию страны по вступлению Украины в ЕС.