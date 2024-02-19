Песков: у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине
- РИА Новости
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины.
«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона продолжит объяснять Армении свою правоту.
11 февраля Пашинян заявил, что Ереван не поворачивается спиной к России, в частности в оборонной сфере.