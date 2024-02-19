Песков: у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине

У России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москва продолжит объяснять Еревану свою правоту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона продолжит объяснять Армении свою правоту.

11 февраля Пашинян заявил, что Ереван не поворачивается спиной к России, в частности в оборонной сфере.