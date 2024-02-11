Пашинян: Ереван не поворачивается спиной к Москве, в частности в оборонной сфере
- РИА Новости
Об этом пишет The Daily Telegraph.
«Армения не говорила, что отказывается от сотрудничества с Россией, в частности в сфере безопасности», — сказал он.
По словам Пашиняна, задача страны — диверсифицировать отношения с партнёрами.
Он добавил, что Армения налаживает отношения с Евросоюзом, Францией, США, Ираном, Индией и другими государствами.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что отказ от членства в Евразийском экономическом союзе был бы невыгоден для Армении.