Пашинян: Ереван не поворачивается спиной к Москве, в частности в оборонной сфере

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не поворачивается спиной к России, в частности в оборонной сфере.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

«Армения не говорила, что отказывается от сотрудничества с Россией, в частности в сфере безопасности», — сказал он.

По словам Пашиняна, задача страны — диверсифицировать отношения с партнёрами.

Он добавил, что Армения налаживает отношения с Евросоюзом, Францией, США, Ираном, Индией и другими государствами.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что отказ от членства в Евразийском экономическом союзе был бы невыгоден для Армении.