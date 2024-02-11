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Пашинян: Ереван не поворачивается спиной к Москве, в частности в оборонной сфере

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не поворачивается спиной к России, в частности в оборонной сфере.
Пашинян: Ереван не поворачивается спиной к Москве, в частности в оборонной сфере
  • РИА Новости

Об этом пишет The Daily Telegraph.

«Армения не говорила, что отказывается от сотрудничества с Россией, в частности в сфере безопасности», — сказал он.

По словам Пашиняна, задача страны — диверсифицировать отношения с партнёрами.

Он добавил, что Армения налаживает отношения с Евросоюзом, Францией, США, Ираном, Индией и другими государствами.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что отказ от членства в Евразийском экономическом союзе был бы невыгоден для Армении.

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