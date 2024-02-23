Французский полковник в отставке Пэр де Жонг заявил, что обвинения Киева в адрес западных стран в провалах украинских войск не имеют под собой оснований.

В эфире телеканала LCI он подчеркнул, что ответственность за произошедшее несёт исключительно сам Киев.

«Вспомним, как в этой студии ещё полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Чёрном море», — добавил военный.

Де Жонг отметил, что нынешнее положение ВСУ связано с провалом контрнаступления, а это повлекло за собой череду проблем в рядах войск.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о «негативном осадке» после того, как ВСУ провалили контрнаступление.