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Французский полковник де Жонг: Киев не имеет права обвинять Запад в провале ВСУ

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Французский полковник в отставке Пэр де Жонг заявил, что обвинения Киева в адрес западных стран в провалах украинских войск не имеют под собой оснований.
Французский полковник де Жонг: Киев не имеет права обвинять Запад в провале ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В эфире телеканала LCI он подчеркнул, что ответственность за произошедшее несёт исключительно сам Киев.

«Вспомним, как в этой студии ещё полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Чёрном море», — добавил военный.

Де Жонг отметил, что нынешнее положение ВСУ связано с провалом контрнаступления, а это повлекло за собой череду проблем в рядах войск.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о «негативном осадке» после того, как ВСУ провалили контрнаступление.

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