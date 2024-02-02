Подоляк заявил о «негативном осадке» после провала контрнаступления ВСУ
В интервью украинскому «24 каналу» он признал, что подразделения ВСУ совершили определённые тактические ошибки в ходе операции.
Подоляк отметил, что тактика украинских войск на фронте должна измениться.
«Оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия», — добавил он.
Также Подоляк снова заявил о нехватке оружия у Киева.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможной причиной провала контрнаступления ВСУ стали разведывательные дроны.