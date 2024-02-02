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Подоляк заявил о «негативном осадке» после провала контрнаступления ВСУ

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о «негативном осадке» после того, как украинская армия провалила контрнаступление.

В интервью украинскому «24 каналу» он признал, что подразделения ВСУ совершили определённые тактические ошибки в ходе операции.

Подоляк отметил, что тактика украинских войск на фронте должна измениться.

«Оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия», — добавил он.

Также Подоляк снова заявил о нехватке оружия у Киева.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможной причиной провала контрнаступления ВСУ стали разведывательные дроны.

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