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Figaro: грызуны перегрызли провода на некоторых западных боевых машинах ВСУ

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Грызуны в зоне специальной военной операции перегрызли провода на некоторых боевых машинах, которые западные страны поставили Вооружённым силам Украины.
Figaro: грызуны перегрызли провода на некоторых западных боевых машинах ВСУ
  • AP

Об этом пишет газета Le Figaro.

Как отмечается в публикации, некоторые оболочки электропроводов на боевых машинах сделаны из кукурузного волокна. 

Автор статьи констатировал, что военные ВСУ пострадали от «неожиданных последствий» поставленных Западом машин.

«Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, «тайно» переданную США Киеву в количестве нескольких единиц.

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