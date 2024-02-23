Пашинян: на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим».
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не можем терпеть незаконные действия», — сказал Пашинян.
Ранее в Ереване прошёл митинг с требованием отставки Пашиняна.
Также сообщалось, что Пашинян анонсировал скорую встречу глав МИД Армении и Азербайджана.
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