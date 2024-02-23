RT в Telegram
Подпишись

Пашинян: на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим»

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем терпеть незаконные действия», — сказал Пашинян.

Ранее в Ереване прошёл митинг с требованием отставки Пашиняна.

Также сообщалось, что Пашинян анонсировал скорую встречу глав МИД Армении и Азербайджана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить