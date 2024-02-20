В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

На площади Свободы в центре Еревана проходит митинг с призывом об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Участники мероприятия обвиняют местные власти в сдаче Карабаха и обслуживании интересов Турции и Азербайджана.

Один из организаторов митинга Эдгар Казарян рассказал, что движение «Вместе» подготовило 100 символических обоснований для отставки премьера.

«Список не полный, его можно дополнять. Одного из этих фактов достаточно, чтобы отстранить Пашиняна от власти», — поделился он.

Ранее Пашинян заявил о скорой встрече глав МИД Армении и Азербайджана.