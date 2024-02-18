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Пашинян анонсировал скорую встречу глав МИД Армении и Азербайджана

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые прошли 17 февраля, была достигнута договорённость о проведении встречи на уровне глав МИД двух стран.
Пашинян анонсировал скорую встречу глав МИД Армении и Азербайджана
  • РИА Новости

По словам Пашиняна, после встречи глав внешнеполитических ведомств также состоится встреча комиссии по определению государственных границ.

«Мы договорились с президентом Алиевым, что в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, после чего состоится также очередная встреча комиссии по демаркации и делимитации границы между странами», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее о состоявшейся встрече высказался президент Азербайджана. Алиев назвал переговоры с Пашиняном конструктивными и полезными.

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