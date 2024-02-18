Пашинян анонсировал скорую встречу глав МИД Армении и Азербайджана
- РИА Новости
По словам Пашиняна, после встречи глав внешнеполитических ведомств также состоится встреча комиссии по определению государственных границ.
«Мы договорились с президентом Алиевым, что в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, после чего состоится также очередная встреча комиссии по демаркации и делимитации границы между странами», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Ранее о состоявшейся встрече высказался президент Азербайджана. Алиев назвал переговоры с Пашиняном конструктивными и полезными.