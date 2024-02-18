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Алиев назвал переговоры с Пашиняном конструктивными и полезными

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Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая прошла 18 февраля в Мюнхене, была конструктивной и полезной. Так о переговорах высказался сам азербайджанский лидер.
Алиев назвал переговоры с Пашиняном конструктивными и полезными
  • РИА Новости

Встреча президента Азербайджана с армянским премьером состоялась по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца. По словам Алиева, Баку и Ереван уже достигли ряда договорённостей по нормализации отношений.

«Президент Алиев отметил, что встреча, организованная по инициативе канцлера Германии, была полезной и прошла в конструктивной обстановке», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Ранее сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана договорились продолжать совместную работу по достижению мирного соглашения между странами.

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