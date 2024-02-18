Алиев назвал переговоры с Пашиняном конструктивными и полезными
- РИА Новости
Встреча президента Азербайджана с армянским премьером состоялась по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца. По словам Алиева, Баку и Ереван уже достигли ряда договорённостей по нормализации отношений.
«Президент Алиев отметил, что встреча, организованная по инициативе канцлера Германии, была полезной и прошла в конструктивной обстановке», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.
Ранее сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана договорились продолжать совместную работу по достижению мирного соглашения между странами.