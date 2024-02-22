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Генерал США Тейлор: артиллерия России способна затруднять маневрирование войск

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Генерал-майор ВС США Кёртис Тейлор в своём анализе действий армии России в ходе СВО отметил, что российская артиллерия способна затруднять манёвры противника и представляет смертельную опасность для командных пунктов.
Генерал США Тейлор: артиллерия России способна затруднять маневрирование войск
  • РИА Новости

Такая оценка приведена в презентации военного чиновника, некоторые слайды которой описывает журналист The Washington Post Алекс Хортон в статье под заголовком «Чему Пентагон научился за два года войны на Украине».

«Российская артиллерия затруднила маневрирование и сделала командные пункты неспособными к выживанию», — говорилось на одном из слайдов брифинга.

Бывший британский военный и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, вступивший в «Иностранный легион» Украины, отмечал в апреле 2023 года, что российские артиллеристы «чертовски хороши».

Этот же наёмник, по сообщениям The Sun, погиб из-за артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине.

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