Экс-подполковник СБУ Прозоров: у Януковича был шанс погасить «майдан»
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
«Был ли у Януковича шанс загасить протесты? Конечно, однозначно был», — сказал он.
Также Прозоров отметил, что Запад поддерживал «майдан» с целью отвести Украину от России.
Ранее оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём.