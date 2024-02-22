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Экс-подполковник СБУ Прозоров: у Януковича был шанс погасить «майдан»

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У экс-президента Украины Виктора Януковича были шансы погасить «майдан» в Киеве десять лет назад, однако ему не хватило политической воли.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Был ли у Януковича шанс загасить протесты? Конечно, однозначно был», — сказал он.

Также Прозоров отметил, что Запад поддерживал «майдан» с целью отвести Украину от России.

Ранее оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём.

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