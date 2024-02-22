Экс-подполковник СБУ Прозоров: у Януковича был шанс погасить «майдан»

У экс-президента Украины Виктора Януковича были шансы погасить «майдан» в Киеве десять лет назад, однако ему не хватило политической воли.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. «Был ли у Януковича шанс загасить протесты? Конечно, однозначно был», — сказал он. Также Прозоров отметил, что Запад поддерживал «майдан» с целью отвести Украину от России. Ранее оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём.