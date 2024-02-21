Медведев — о судьбе перебежчика Кузьминова: собаке собачья смерть
- РИА Новости
Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения из официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.
«Собаке собачья смерть», — заявил он в интервью российским журналистам.
Ранее газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.