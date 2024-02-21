Медведев — о судьбе перебежчика Кузьминова: собаке собачья смерть

Смерть в Испании, предположительно, лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, не является поводом для сожалений. Это дал понять заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения из официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.

«Собаке собачья смерть», — заявил он в интервью российским журналистам.

Ранее газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.