Россиянин рассказал, как его склоняли работать на «Британский совет»

Житель населённого пункта Новая Маячка Херсонской области Сергей Чебукин рассказал, как знакомая склоняла его к работе на организацию из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории региона.

Ранее в ФСБ России сообщили о вскрытии деятельности «Британского совета» на территории Херсонской области, занимавшейся разведкой для Украины.

Под влияние «Британского совета» попал россиянин Сергей Чебукин, разделявший ультранационалистические взгляды. Однако, по данным ФСБ, мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступление, и обратился к правоохранителям.

«Летом 2023 года знакомая написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота», — рассказал Чебукин.

Как рассказал мужчина, в этот момент он понял, что полученная информация может быть использована Украиной в том числе для ударов по его посёлку, поэтому он отказался передавать эти сведения.

Чебукин предостерёг жителей Херсонской области от контактов с подобными иностранными организациями.

Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.