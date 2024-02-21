В Херсонской области вскрыли деятельность британской организации — шпиона Киева

В ФСБ России сообщили о вскрытии деятельности организации из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории Херсонской области, занимавшейся разведкой для Украины.

«Установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера», — говорится в сообщении.

Российские спецслужбы проводят проверку деятельности организации и лиц, сотрудничающих с ней.

Отмечается, что под влияние «Британского совета» попал россиянин Сергей Чебукин, разделявший ультранационалистические взгляды. Однако, по данным ФСБ, мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступление, и обратился к правоохранителям.

Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.

В январе сотрудники ФСБ по Калининградской области обнаружили у троих жителей региона карты местности с секретными объектами.