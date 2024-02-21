RT в Telegram
Подпишись

В Херсонской области вскрыли деятельность британской организации — шпиона Киева

Короткая ссылка
В ФСБ России сообщили о вскрытии деятельности организации из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории Херсонской области, занимавшейся разведкой для Украины.
В Херсонской области вскрыли деятельность британской организации — шпиона Киева
  • Gettyimages.ru

«Установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера», — говорится в сообщении.

Российские спецслужбы проводят проверку деятельности организации и лиц, сотрудничающих с ней.

Отмечается, что под влияние «Британского совета» попал россиянин Сергей Чебукин, разделявший ультранационалистические взгляды. Однако, по данным ФСБ, мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступление, и обратился к правоохранителям.

Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.

В январе сотрудники ФСБ по Калининградской области обнаружили у троих жителей региона карты местности с секретными объектами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить