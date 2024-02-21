В Херсонской области вскрыли деятельность британской организации — шпиона Киева
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«Установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера», — говорится в сообщении.
Российские спецслужбы проводят проверку деятельности организации и лиц, сотрудничающих с ней.
Отмечается, что под влияние «Британского совета» попал россиянин Сергей Чебукин, разделявший ультранационалистические взгляды. Однако, по данным ФСБ, мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступление, и обратился к правоохранителям.
Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.
В январе сотрудники ФСБ по Калининградской области обнаружили у троих жителей региона карты местности с секретными объектами.