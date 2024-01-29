RT в Telegram
Подпишись

ФСБ нашла у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ по Калининградской области обнаружили у троих жителей региона карты местности с секретными объектами.
ФСБ нашла у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, карты были найдены во время оперативных мероприятий. Секретность объектов уже подтвердили специалисты штаба Балтийского флота.

«Пресечена противоправная деятельность трёх жителей региона... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что фигурантам соответствующего дела объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить