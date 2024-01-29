ФСБ нашла у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами

Сотрудники ФСБ по Калининградской области обнаружили у троих жителей региона карты местности с секретными объектами.

Как сообщает РИА Новости, карты были найдены во время оперативных мероприятий. Секретность объектов уже подтвердили специалисты штаба Балтийского флота.

«Пресечена противоправная деятельность трёх жителей региона... в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что фигурантам соответствующего дела объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее россиянин, который передавал информацию об оборонительных сооружениях Крыма, был задержан в Севастополе за госизмену.