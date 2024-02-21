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Депутат Барбашов: жители Одессы и Николаева живут в страхе из-за облав ВСУ

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Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных.

«Поступают тревожные новости из Николаева и Одессы. Там люди живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных», — цитирует его РИА Новости.

По словам Барбашова, мирных людей буквально похищают на улицах и сразу «бросают на передовую в мясные штурмы».

«Идёт повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — подчеркнул депутат.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их.

Также в El Mundo сообщили, что в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации сил.

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