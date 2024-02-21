Депутат Барбашов: жители Одессы и Николаева живут в страхе из-за облав ВСУ
«Поступают тревожные новости из Николаева и Одессы. Там люди живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных», — цитирует его РИА Новости.
По словам Барбашова, мирных людей буквально похищают на улицах и сразу «бросают на передовую в мясные штурмы».
«Идёт повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — подчеркнул депутат.
Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их.
Также в El Mundo сообщили, что в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации сил.