Военнослужащие Вооружённых сил Украины пожаловались, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, пишет газета El Mundo.

Один из украинских военных в беседе с изданием признал наличие ряда проблем в рядах ВСУ, а также выразил надежду на то, что новый главнокомандующий Александр Сырский займётся их решением.

Собеседник издания отметил, что к настоящему моменту основной проблемой ВСУ является нехватка личного состава.

«Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдём в окопах», — говорится в публикации.

Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках.