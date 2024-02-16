Mundo: в украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации сил
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Один из украинских военных в беседе с изданием признал наличие ряда проблем в рядах ВСУ, а также выразил надежду на то, что новый главнокомандующий Александр Сырский займётся их решением.
Собеседник издания отметил, что к настоящему моменту основной проблемой ВСУ является нехватка личного состава.
«Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдём в окопах», — говорится в публикации.
Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках.