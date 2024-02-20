Шойгу: войска России фактически встали по всему побережью реки Конки
- РИА Новости
- © Александр Казаков
На встрече с президентом Владимиром Путиным министр подтвердил, что Крынки зачищены от ВСУ.
«Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки... Очень достойно себя проявили десантники и 810-я бригада морской пехоты», — сказал Шойгу.
Украинские войска планировали прорвать российскую оборону в районе Крынок и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады, подчеркнул глава Минобороны.
ВСУ планировали создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.