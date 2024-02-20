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Шойгу: войска России фактически встали по всему побережью реки Конки

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Подразделения ВС России фактически встали по всему побережью Конки, там стоят не только наблюдательные пункты, но и войска, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу: войска России фактически встали по всему побережью реки Конки
  • РИА Новости
  • © Александр Казаков

На встрече с президентом Владимиром Путиным министр подтвердил, что Крынки зачищены от ВСУ.

«Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки... Очень достойно себя проявили десантники и 810-я бригада морской пехоты», — сказал Шойгу.

Украинские войска планировали прорвать российскую оборону в районе Крынок и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады, подчеркнул глава Минобороны.

ВСУ планировали создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.

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