Шойгу: войска России фактически встали по всему побережью реки Конки

Подразделения ВС России фактически встали по всему побережью Конки, там стоят не только наблюдательные пункты, но и войска, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

На встрече с президентом Владимиром Путиным министр подтвердил, что Крынки зачищены от ВСУ.

«Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки... Очень достойно себя проявили десантники и 810-я бригада морской пехоты», — сказал Шойгу.

Украинские войска планировали прорвать российскую оборону в районе Крынок и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады, подчеркнул глава Минобороны.

ВСУ планировали создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил.