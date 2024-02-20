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Тертель: в Белоруссии в 2022—2023 годах задержаны 16 иностранных шпионов

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В Белоруссии выявлено 114 попыток вербовки граждан республики за последние два года, задержаны 16 иностранных шпионов. Об этом заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.
Тертель: в Белоруссии в 2022—2023 годах задержаны 16 иностранных шпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Bukatsich

«Только за 2022—2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих», — приводит БЕЛТА его слова.

Тертель подчеркнул, что 45 человек, ставших «на путь предательства», привлекли к уголовной ответственности.

«За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан», — сказал он.

Также Тертель сообщил, что западные страны участвуют в диверсионной деятельности на территории России и доставляют исполнителей преступлений транзитом через Белоруссию.

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