Тертель: в Белоруссии в 2022—2023 годах задержаны 16 иностранных шпионов

В Белоруссии выявлено 114 попыток вербовки граждан республики за последние два года, задержаны 16 иностранных шпионов. Об этом заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

«Только за 2022—2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих», — приводит БЕЛТА его слова.

Тертель подчеркнул, что 45 человек, ставших «на путь предательства», привлекли к уголовной ответственности.

«За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан», — сказал он.

Также Тертель сообщил, что западные страны участвуют в диверсионной деятельности на территории России и доставляют исполнителей преступлений транзитом через Белоруссию.