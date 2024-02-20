Глава Минобороны Швеции Юнсон: Россия продемонстрировала устойчивость на Украине
- РИА Новости
Его слова приводит издание Euractiv.
«Россия действительно продемонстрировала определённую устойчивость», — сказал Юнсон.
Министр добавил, что ВС России продемонстрировали возможность восстанавливать свои силы, а также оборонно-промышленную базу.
Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что промышленный потенциал, которым обладает Россия, намного серьёзнее, чем об этом думали в Соединённых Штатах.
В 2024 году поставки беспилотников, в том числе морских, в российскую армию будут расти, подчеркнул вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.