Вице-премьер Украины назвал возможное отключение Starlink катастрофой для ВСУ
По его словам, это связано с используемыми технологиями, необходимыми для работы беспилотников.
«Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников», — цитирует министра РИА Новости.
Также Фёдоров заявил, что терминалы Starlink имеют ключевое значение для ВСУ на фронте.
7 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.