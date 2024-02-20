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Вице-премьер Украины назвал возможное отключение Starlink катастрофой для ВСУ

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Вице-премьер Украины Михаил Фёдоров заявил в интервью изданию «Общественное», что терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX можно отключить на перешедших под контроль России территориях, однако это будет «катастрофичным» для Украины.

По его словам, это связано с используемыми технологиями, необходимыми для работы беспилотников.

«Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников», — цитирует министра РИА Новости.

Также Фёдоров заявил, что терминалы Starlink имеют ключевое значение для ВСУ на фронте.

7 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.

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