Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией».

Об этом информирует РИА Новости.

«Кроме регионов, вошедших в состав России в последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», — сказал губернатор.

Также, по его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, что Причерноморье никогда не имело никакого исторического отношения к Украине.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина рискует потерять доступ к Чёрному морю.