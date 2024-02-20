RT в Telegram
Подпишись

Сальдо назвал четыре области восточной Украины «абсолютной Россией»

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией».

Об этом информирует РИА Новости.

«Кроме регионов, вошедших в состав России в последние десять лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», — сказал губернатор.

Также, по его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, что Причерноморье никогда не имело никакого исторического отношения к Украине.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина рискует потерять доступ к Чёрному морю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить