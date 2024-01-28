Украина может лишиться выхода к Чёрному морю после завершения конфликта, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Украине отрежут доступ к Чёрному морю, она потеряет большую часть производственных мощностей и огромное количество ресурсов», — сказал он в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

По мнению Риттера, такое может произойти из-за утраты Киевом контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. Риттер считает, что эти города скоро войдут в состав России.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о намерении США разместить свой военный флот в Одессе.