Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о сохраняющемся у Соединённых Штатах намерении разместить свой военный флот в Одессе.

Он отметил, что нельзя оставлять Одессу под контролем киевского режима из-за угрозы американского флота расположиться там.

«Не нужно быть великим прогнозистом, что, как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Чёрное море стратегически», — цитирует его РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что Россия не может допустить развёртывания американских военных баз на подконтрольных киевским властям территориях Украины, а Крыму нельзя расслабляться, пока Одесса не воссоединится с Россией.

«Одесса — это русский город, основанный русскими людьми», — подчеркнул глава парламента.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева нужно исправить.