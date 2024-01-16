Константинов: США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот
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Он отметил, что нельзя оставлять Одессу под контролем киевского режима из-за угрозы американского флота расположиться там.
«Не нужно быть великим прогнозистом, что, как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Чёрное море стратегически», — цитирует его РИА Новости.
Константинов подчеркнул, что Россия не может допустить развёртывания американских военных баз на подконтрольных киевским властям территориях Украины, а Крыму нельзя расслабляться, пока Одесса не воссоединится с Россией.
«Одесса — это русский город, основанный русскими людьми», — подчеркнул глава парламента.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева нужно исправить.