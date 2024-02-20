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Речан: Молдавии нужно приобрести ещё два радара для обеспечения безопасности

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Молдавии необходимо приобрести ещё два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Об этом в эфире кишинёвского телеканала PRO TV заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

«У нас есть всего лишь один радар. Этого мало, нам необходимы и ещё два радара для покрытия всей территории страны и на разных высотах», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Речан подчеркнул, что для этого стране нужны «миллиарды и миллиарды».

«Мы не сможем себе этого позволить», — добавил премьер-министр.

Ранее глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать стране бизнесмена и оппозиционного молдавского политика Илана Шора. 

Также вице-спикер Совфеда Константин Косачёв отметил, что никто на Западе не собирается содержать Молдавию.

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