Молдавии необходимо приобрести ещё два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Об этом в эфире кишинёвского телеканала PRO TV заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

«У нас есть всего лишь один радар. Этого мало, нам необходимы и ещё два радара для покрытия всей территории страны и на разных высотах», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Речан подчеркнул, что для этого стране нужны «миллиарды и миллиарды».

«Мы не сможем себе этого позволить», — добавил премьер-министр.

Ранее глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать стране бизнесмена и оппозиционного молдавского политика Илана Шора.

Также вице-спикер Совфеда Константин Косачёв отметил, что никто на Западе не собирается содержать Молдавию.