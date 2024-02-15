Глава молдавского Интерпола: Россия отказалась выдавать Кишинёву политика Шора

Россия отказалась выдавать Молдавии бизнесмена и оппозиционного молдавского политика Илана Шора. Об этом заявил глава Интерпола в стране Виорел Центиу.

По его словам, российская сторона подтвердила, что Шор находится на территории России.

«Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», — приводит РИА Новости заявление Центиу.

Он подчеркнул, что Россия ссылается на ст. 3 Конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические и другие вопросы.

Ранее Шор в интервью RT объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в Европейский союз.