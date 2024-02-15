Глава молдавского Интерпола: Россия отказалась выдавать Кишинёву политика Шора
- AP
По его словам, российская сторона подтвердила, что Шор находится на территории России.
«Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию», — приводит РИА Новости заявление Центиу.
Он подчеркнул, что Россия ссылается на ст. 3 Конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические и другие вопросы.
Ранее Шор в интервью RT объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в Европейский союз.