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Шор объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в ЕС

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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в интервью RT объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в Европейский союз.
Шор объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в ЕС
  • РИА Новости

«Что дала европейская идея Молдове за последние три года полного правления? Нищета, сумасшедше дорогие энергоресурсы, сумасшедшая миграция, отсутствие рабочих мест, практически втягивание нас в войну... (При вступлении в ЕАЭС. — RT) мы рассчитываем на тот экономический рост, который Молдова может и должна обрести за счёт и цен на энергоресурсы, и рынков, и тех добрых отношений, которые сложились у наших стран за многие-многие годы», — заявил он.

Ранее Илан Шор отметил, что, по его мнению, движение в ЕС — это движение против, тогда как движение в ЕАЭС — это движение за. Он подчеркнул, что единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС.

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